Пашинян заявил о мире между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир

Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в США. Об этом на пресс-конференции заявил армянский премьер Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он назвал произошедшее историческим событием.

«Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир», — заявил Пашинян.

Политик добавил, что сегодня можно сказать, что мир между Арменией и Азербайджаном спустя более 30 лет установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.