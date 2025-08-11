В Армении сообщили, когда установят дипотношения с Азербайджаном

Армения и Азербайджан установят дипотношения после подписания мирного соглашения

Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения. Об этом следует из проекта договора, опубликованного на сайте армянского МИД.

«После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ереван и Баку могут заключать соглашения в различных сферах, в том числе для развития экономического, транзитного, транспортного сотрудничества.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Пашинян назвал произошедшее историческим событием.

11 августа президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Армении заявил о важности шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность Москвы оказать содействие в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Ранее стало известно главное положение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.