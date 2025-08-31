На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе резко отреагировали на слова Каллас о России

Кошкович раскритиковал Каллас за слова о России и ее замороженных активах
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о России и ее замороженных активах.

Так, Каллас заявила, что замороженные в ЕС российские активы могут быть возвращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации.

«На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон [экс советник президента США Дональда Трампа] геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная», — прокомментировал Кошкович.

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.

Ранее на Украине попросили ЕС создать стратегию по принуждению России к миру.

