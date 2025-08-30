Нет репараций — нет активов: в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что замороженные в ЕС российские активы могут быть возращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации. Ее поддержал глава МИД Бельгии Максим Прево, который в то же время выступил против полной конфискации средств и назвал недопустимым обсуждаемый в ЕС перевод российских активов в «рискованные инвестиции». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Замороженные в ЕС российские активы могут быть возращены Москве только в том случае, если РФ выплатит Украине репарации. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас перед встречей глав МИД стран ЕС в Копенгагене.

«Мы не можем себе представить, что, если будет достигнуто перемирие или мирное соглашение, эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации», — отметила Каллас.

Она добавила, что министры собираются «углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами». В то же время, по ее словам, по этому поводу «есть некоторые нюансы».

На что пойдет Евросоюз?

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.

Ранее издание Euractiv сообщало, что Еврокомиссия готовит возможные варианты использования российских активов. Некоторые дипломаты ЕС считают, что «это может сдвинуть дело с мертвой точки».

По данным Politico, ЕК разрабатывает схему передачи активов на восстановление Украины после завершения конфликта .

Этот шаг не предусматривает немедленной конфискации. Вместо этого, как уточняет газета, ЕС намерен перевести заблокированные средства в категорию «более рискованных инвестиций», чтобы извлечь из них больше прибыли.

Чтобы это сделать, Брюссель хочет создать специальную структуру, куда войдут не только страны Евросоюза, но и государства «большой семерки», например, Великобритания и Канада. Этот механизм может позволить ЕС иметь больше контроля над российскими активами. По нынешним правилам любая страна может фактически вернуть Москве заблокированные средства с помощью вето на продление санкций. Голосование по этому вопросу проводится каждый полгода. Politico пишет, что создание спецструктуры помогло бы Евросоюзу обойти эти правила.

Кто выступает против конфискации?

Обеспокоенность в связи с возможным изъятием активов выражают Франция, Германия и Бельгия. Глава бельгийского МИД Максим Прево хоть и поддержал заявление Каллас о необходимости заморозки активов, также отметил, что Брюссель выступает против конфискации. По его словам, чтобы «гусь продолжал нести золотые яйца, его не надо резать».

«Бельгия против любой конфискации российских активов, которые должны выступать рычагом давления на Россию. Бельгия считает, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия не оплатит весь ущерб», — отметил министр.

Прево добавил, что Европа уже использует доходы от российских активов для поддержки Украины, а изъятие может подорвать финансовую стабильность в Евросоюзе. Министр напомнил, что прибыль от реинвестирования активов уже расписана до 2040 года, так как на этот срок под них были выданы военные кредиты Киеву на почти €50 млрд. В случае же изъятия активов Еврокомиссии предстоит изыскивать европейские средства для выплаты процентов и погашения этих кредитов.

Глава МИД Бельгии подчеркнул, что конфискация активов приведет к системной финансовой нестабильности. Комментируя информацию о переводе средств в «рискованные инвестиции», Прево также назвал назвал такую стратегию недопустимой.

Какие репарации хочет Украина?

Выплата репараций заявлялась Украиной как одно из условий в меморандуме по урегулированию конфликта. В случае, если ущерб не будет возмещен, Киев требовал использования заблокированных активов РФ для восстановления страны или продления заморозки средств.

«Россия должна выплатить около €500 млрд ущерба. Пока этого не произойдет, Москве не должен быть предоставлен доступ к ее замороженным активам», — заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц.