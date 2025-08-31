На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине попросили ЕС создать стратегию по принуждению России к миру

Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС создать стратегию принуждения России к миру
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Евросоюза сформировать реалистичную стратегию «принуждения России к миру». Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства республики.

Как сообщается, Сибига призвал страны ЕС увеличить военную помощь Украине, а также вкладывать средства в ее ВПК. Кроме того, необходимы шаги для конфискации замороженных активов России, считает он.

«Или он [президент России Владимир Путин] останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе», — сообщил Сибига.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остановит конфликт на Украине только в случае, если ее «вынудят» сделать это по экономическим причинам. По его словам, мирные усилия последних недель столкнулись с якобы «агрессивным подходом» России в отношении Украины. Он утверждает, что конфликт не прекратится, пока Москва не столкнется с последствиями.

Ранее Подоляк обвинил Россию в нежелании завершать конфликт на Украине.

