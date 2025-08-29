Politico узнал об обсуждениях в ЕС планов по переводу активов РФ в рискованные инвестиции

Politico: ЕС обсуждает планы по переводу активов РФ в более рискованные инвестиции

Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о всей сумме в почти €200 млрд замороженных активов. Министры иностранных дел стран ЕС 30 августа обсудят эти планы.

По данным издания, некоторые страны также готовятся воспользоваться этой схемой, чтобы передать активы Украине.

После начала военных действий России на Украине Евросоюз и страны G7, включая США, заморозили около $300 млрд российских государственных активов. Около €200 млрд размещены в Европе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Доход от управления этими средствами, включая проценты и инвестиционные прибыли, составляет, по разным оценкам, €3–5 млрд в год.

27 августа стало известно, что правительство Венгрии подало иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF), оспаривая решение о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее минфин США заявил, что не следует конфисковывать российские активы.