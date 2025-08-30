«Заметно постаревшего» Клинтона заметили в аэропорту с дефибриллятором

Бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс в штате Нью-Йорк с дефибриллятором, ранее у него были проблемы с сердцем. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Состояние здоровья 79-летнего Билла Клинтона вызывает опасения, поскольку его и Хиллари видели покидающими Хэмптонс с дефибриллятором», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, у Билла Клинтона есть проблемы с сердцем. В 2004 году он перенес инфаркт, потребовавший операции.

По оценке Daily Mail, некогда энергичный демократ «заметно постарел» в последние годы.

До этого рассекреченные документы американского правительства, обнародованные исследовательской организацией National Security Archive показали, что Клинтон в 2000 году на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Ранее конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна.