На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Клинтон говорил Путину, что готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО

Клинтон в 2000 году обсуждал с Путиным вступление России в НАТО
close
Vincent Yu/AP

Бывший президент США Билл Клинтон во время президентства заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные исследовательской организацией National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно архивным материалам, это заявление Клинтон сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2000 году. Тогдашний президент США также уверял российского лидера, что расширение Североатлантического альянса на восток не представляет угрозы для Москвы.

«С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — приводятся слова американского политика в протоколе беседы.

Клинтон отдельно отметил, что доволен возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, подчеркнув, что оно «полностью вернулось в нормальное русло».

21 августа американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Reuters назвал главные требования России по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами