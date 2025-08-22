Клинтон говорил Путину, что готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО

Клинтон в 2000 году обсуждал с Путиным вступление России в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон во время президентства заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные исследовательской организацией National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно архивным материалам, это заявление Клинтон сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2000 году. Тогдашний президент США также уверял российского лидера, что расширение Североатлантического альянса на восток не представляет угрозы для Москвы.

«С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — приводятся слова американского политика в протоколе беседы.

Клинтон отдельно отметил, что доволен возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, подчеркнув, что оно «полностью вернулось в нормальное русло».

21 августа американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

