Конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и ряд других граждан были вызваны на допрос по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна комитетом по надзору палаты представителей американского конгресса. Об этом сообщает издание Associated Press.

«Комитет <...> выдал повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вызванных на допрос правоохранителей присутствуют имена бывших директоров ФБР и генпрокуроров. Слушания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

До этого сообщалось, что пособницу Эпштейна бизнесвумен Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы от других заключенных за «стукачество».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту».