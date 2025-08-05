На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

В конгрессе США решили допросить чету Клинтонов по делу Эпштейна
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и ряд других граждан были вызваны на допрос по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна комитетом по надзору палаты представителей американского конгресса. Об этом сообщает издание Associated Press.

«Комитет <...> выдал повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вызванных на допрос правоохранителей присутствуют имена бывших директоров ФБР и генпрокуроров. Слушания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

До этого сообщалось, что пособницу Эпштейна бизнесвумен Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы от других заключенных за «стукачество».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами