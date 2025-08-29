В ООН высказались о сокращении программ иностранной помощи США

Сокращение США программ иностранной помощи «осложнит ситуацию» с бюджетом ООН. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Это значительно усложнит ситуацию с нашим бюджетом или ликвидностью, но мы свяжемся с властями США для получения более подробной информации», — сказал он.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн. Кроме того, глава Белого дома распорядился прекратить программы иностранной миротворческой деятельности, общая сумма которых составила около $837 млн.

В июле Сенат США одобрил план Трампа по сокращению финансирования иностранной помощи и общественного вещания на сумму более $9 млрд. По результатам голосования инициативу поддержали 51 член верхней палаты, в то время как против его принятия выступили 48 сенаторов.

Ранее Трамп заявил о пропаже $100 млн, выделенных на помощь пострадавшим от пожаров.