Время получать деньги. Почти 2 млн человек получили деньги по ПДС

Десятилетняя выгода

В январе 2024 года в России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Чтобы стимулировать россиян откладывать деньги, участникам программы предоставляют софинансирование от государства. В этом году его начислят тем, кто за 2024 год внес на свой счет ПДС не менее 2 тыс. рублей. Общий объем государственной поддержки по взносам участников ПДС за 2024 год составит около 51 млрд рублей.

За все время работы программы долгосрочных сбережений в СберНПФ оформлено уже более 4,4 млн договоров, в программу привлечено более 297 млрд рублей. Уникальность программы – в возможности получать от государства софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет.

В СберНПФ первую господдержку за взносы в ПДС в 2024 году получат более 1,8 млн человек. Общая сумма господдержки составит около 32 млрд рублей, она поступит на счета клиентов до конца августа 2025 года. Средняя сумма на одного участника – почти 18 тыс. рублей, а наибольшую господдержку в размере 36 тыс. рублей получат около 670 тыс. клиентов СберНПФ.

Максимально возможная сумма софинансирования составляет 36 тыс. рублей в год, поэтому за 10 лет участия в программе можно получить в виде господдержки 360 тыс. рублей.

Это стабильный доход, который можно четко рассчитать, его величина зафиксирована законодательно. Это уникальная возможность долгосрочной выгоды, защищенной от экономических рисков. Сохранность личных взносов и инвестиционного дохода, полученного от их инвестирования, участникам ПДС гарантирует Агентство по страхованию вкладов в сумме до 2,8 млн рублей. Переведенные в ПДС средства накопительной пенсии (ОПС), господдержка и инвестиционный доход на них защищены отдельно.

Как работает ПДС

Для участия в ПДС нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, получившим лицензию на формирование долгосрочных сбережений. Дальше нужно будет перечислять взносы на свой счет в программе. Можно вносить любую сумму в любое удобное время.

Накопленные средства принесут тройную выгоду: во-первых, софинансирование от государства, во-вторых, инвестиционный доход от НПФ, и в-третьих, вложенные средства не облагаются НДФЛ. Соответственно, участник программы имеет право получить налоговый вычет в размере, зависящем от ставки налогообложения участника ПДС.

Счет в ПДС можно открыть не только на себя, но и в пользу любого другого человека.

Это право действует только при открытии счета себе или близким родственникам: супругам, родителям и детям, в том числе усыновителям и усыновленным, дедушкам, бабушкам и внукам, полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам), детям-инвалидам, находящимся под опекой (попечительством).

Если открыт счет ПДС на другого человека, у него не будет права на налоговый вычет.

Правила господдержки

Для получения софинансирования от государства по программе долгосрочных сбережений нужно пополнить свой счет за год не меньше чем на 2 тыс. рублей. Максимальная величина государственного софинансирования составляет 36 тыс. рублей в год.

Размер софинансирования по ПДС зависит от суммы ваших взносов и от размера официального среднемесячного дохода за календарный год.

Его можно узнать в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или в отделении ФНС.

Надо иметь в виду, что официальный среднемесячный доход не всегда равен размеру вашей официальной заработной платы. Он может включать средства, полученные от других официальных источников дохода. Например, это может быть доход, полученный от сдачи жилья в аренду, проценты по вкладам, выплаты по договорам страхования, доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, от осуществления предпринимательской деятельности.

Если вы хотите получить государственную поддержку в полном объеме — 36 тыс. рублей в год, — то нужно внести на свой счет ПДС за календарный год:

• 36 тыс. рублей в год, если ваш среднемесячный доход составляет не больше 80 000,00 рублей;

• 72 тыс. рублей в год, если ваш среднемесячный доход составляет от 80 000,01 и меньше 150 000,00 рублей;

• 144 тыс. рублей в год, если ваш среднемесячный доход превышает 150 000,01 рублей.

Если внесенная сумма будет меньше, вы все равно получите софинансирование — пропорционально перечисленной вами за год сумме.

Следует учесть, что величина господдержки по программе долгосрочных сбережений для одного человека остается неизменной, сколько бы договоров ПДС вы не заключили. Сумма софинансирования в общей сложности по всем договорам составит максимум 36 тыс. рублей и будет разделена между ними пропорционально внесенной на каждый счет сумме.

Кроме того, при оформлении трех и более договоров ПДС участник программы теряет право на получение налогового вычета.

Как рассчитать доход от софинансирования по ПДС

Выгоду от участия в программе долгосрочных сбережений наглядно покажут примеры расчетов для разных уровней дохода и сумм взносов.

Ваш среднемесячный доход не превышает 80 тыс. рублей (пропорция 1:1):

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 20 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 20 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 36 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 50 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей. 2. Ваш среднемесячный доход составляет более 80 000,01 рубля и не превышает 150 000,00 рубля (пропорция 2:1):

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 20 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 10 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 72 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 100 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей. 3. Ваш доход превышает 150 000,01 рублей (пропорция 4:1):

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 20 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 5 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 144 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей.

• вы внесли за календарный год на счет ПДС 200 тыс. рублей. Софинансирование от государства составит 36 тыс. рублей.

Особенности получения господдержки

Существует три варианта получения выплат по программе долгосрочных сбережений. Можно получать выплаты в течение определенного срока, минимальную длительность которого устанавливает НПФ, например, у СберНПФ это 5 лет. Или можно оформить регулярные выплаты до конца жизни — пожизненные выплаты. Еще один вариант — это единовременная выплата. Она возможна, если размер пожизненных периодических выплат будет меньше 10% действующего на дату обращения участника за назначением периодических выплат прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации или если с даты заключения договора ПДС прошло 15 лет.

Назначить выплаты по ПДС можно либо через 15 лет с момента оформления договора, либо по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Если расторгнуть договор ПДС раньше, то возможна потеря части инвестиционного дохода в соответствии с установленными в Договоре ПДС коэффициентами, также нужно будет заплатить налог на инвестиционный доход, а еще участнику потребуется вернуть все ранее полученные налоговые вычеты.

Однако закон предусматривает исключения для участников, оказавшихся в особой жизненной ситуации. В таких случаях разрешается досрочно использовать средства с ПДС без потерь: при потере кормильца или при необходимости оплаты дорогостоящего лечения. Кроме того, программа предусматривает наследование, правопреемники получат остаток на счете ПДС (за исключением случая, если участнику были назначены пожизненные периодические выплаты).

Также софинансирование и налоговая льгота сохраняются, если участник ПДС решит перевести средства по договору ПДС в другой НПФ.

В случае расторжения договора ПДС до 1 апреля года, следующего за годом первого взноса, право на господдержку будет потеряно только по расторгнутому договору, а по иным договорам оно сохранится.