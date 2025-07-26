На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о пропаже $100 млн, выделенных на помощь пострадавшим от пожаров

Трамп: в США пропали $100 млн, собранные на помощь пострадавшим от пожаров
true
true
true
close
Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, которая была направлена на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния.

Он заявил, что пропали $100 млн из собранных на это денежных средств.

«FireAid» — это катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема», — написал президент Соединенных Штатов.

20 июля телеканал NBC News сообщил о крупнейшем в этом году пожаре в США, в штате Орегон. В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров).

До этого актриса Гвинет Пэлтроу рассказала на подкасте Goop, что стала злоупотреблять алкоголем из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. 52-летняя Пэлтроу уточнила, что отказалась от алкоголя после того, как он усугубил ее симптомы менопаузы.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами