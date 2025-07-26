Трамп заявил о пропаже $100 млн, выделенных на помощь пострадавшим от пожаров

Трамп: в США пропали $100 млн, собранные на помощь пострадавшим от пожаров

Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, которая была направлена на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния.

Он заявил, что пропали $100 млн из собранных на это денежных средств.

«FireAid» — это катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема», — написал президент Соединенных Штатов.

20 июля телеканал NBC News сообщил о крупнейшем в этом году пожаре в США, в штате Орегон. В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров).

До этого актриса Гвинет Пэлтроу рассказала на подкасте Goop, что стала злоупотреблять алкоголем из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. 52-летняя Пэлтроу уточнила, что отказалась от алкоголя после того, как он усугубил ее симптомы менопаузы.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.