Путин проведет более десяти двусторонних встреч в рамках саммита ШОС

Ушаков: у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС

У президента РФ Владимира Путина запланировано порядка десяти двусторонних встреч в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«В рамках саммитов ШОС и «ШОС плюс» планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано», — сообщил он.

Путин пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября.

С Путиным встретятся премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК. Запланирована встреча с председателем КНР СИ Цзиньпином, президентом Сербии Александром Вучичем и другими.

ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что ШОС представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире.

Ранее источник допустил встречу Путина с Эрдоганом в рамках саммита ШОС.