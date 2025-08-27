Источник допустил встречу Путина с Эрдоганом в рамках саммита ШОС

РИА: Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае на полях саммита ШОС

Вероятность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае есть, но будут ли это полноценные переговоры, пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, «учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора «на ногах» есть».

Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с кабинетом министров ситуацию вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. На заседании, кроме вопроса мирного урегулирования между Киевом и Москвой, будет также обсуждаться гуманитарный кризис в Газе, где по прогнозам ООН, в скором времени случится катастрофический голод.

Турецкий лидер до этого заявлял президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора, что он готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией. Тогда же он отметил, что усилия Турции по прекращению украино-российского конфликта путем установления справедливого мира продолжаются.

Ранее Эрдоган сообщил Путину, что следит за переговорами по Украине.