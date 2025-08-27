На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Источник допустил встречу Путина с Эрдоганом в рамках саммита ШОС

РИА: Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае на полях саммита ШОС
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Вероятность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае есть, но будут ли это полноценные переговоры, пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, «учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора «на ногах» есть».

Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с кабинетом министров ситуацию вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. На заседании, кроме вопроса мирного урегулирования между Киевом и Москвой, будет также обсуждаться гуманитарный кризис в Газе, где по прогнозам ООН, в скором времени случится катастрофический голод.

Турецкий лидер до этого заявлял президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора, что он готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией. Тогда же он отметил, что усилия Турции по прекращению украино-российского конфликта путем установления справедливого мира продолжаются.

Ранее Эрдоган сообщил Путину, что следит за переговорами по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами