Посол РФ объяснил притягательность ШОС на международной арене

Сергей Бобылев/РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат отметил, что деятельность в рамках ШОС основывается на равенстве и учете интересов всех сторон. По его словам, участники организации стремятся к дружественным отношениям и отказу от агрессивных действий в отношении третьих стран.

«Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров», — подчеркнул Моргулов.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Ранее Лукашенко пообещал привезти на саммит ШОС мешочки с картофелем.

