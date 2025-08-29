Лукашенко призвал ШОС создать собственную валюту

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует создать свою валюту для международных расчетов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.
«На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта», — сказал он.
Лукашенко отправится с официальным рабочим визитом в Китай для участия в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 3 сентября.
До этого страны ШОС призвали к открытой и многосторонней торговой системе при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).
Шанхайской организации сотрудничества, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
