Лукашенко призвал ШОС создать собственную валюту

Лукашенко: ШОС следовало бы создать свою валюту для международных расчетов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует создать свою валюту для международных расчетов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта», — сказал он.

Лукашенко отправится с официальным рабочим визитом в Китай для участия в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 3 сентября.

До этого страны ШОС призвали к открытой и многосторонней торговой системе при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

Шанхайской организации сотрудничества, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Ранее была названа возможная тема переговоров Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС.

