Страны ШОС призвали к открытой и многосторонней торговой системе

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддерживают открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему. Об этом говорится в заявлении Секретариата ШОС.

«Государства — члены ШОС поддерживают открытую, прозрачную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО)», — говорится в заявлении.

В ШОС подчеркнули, что организация привержена развитию открытой мировой экономики. В заявлении также указано, что объединение полно решимости сохранять и укреплять возможности многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО.

Накануне генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что глобальный валовой внутренний продукт может сократиться почти на 7% в случае разделения мировой экономики на два блока между США и Китаем. Глава ВТО подчеркнула, что переориентация торговли остается «непосредственной и насущной угрозой», и призвала всех членов организации решить эту проблему путем сотрудничества и диалога.

Ранее Китай снова подал иск в ВТО из-за тарифов Трампа.