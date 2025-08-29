Названа возможная тема переговоров Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

Главной темой предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как ожидается, станет сотрудничество в энергетической сфере. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о встречах в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в период с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзине на севере КНР.

Как отметили авторы статьи, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине три страны — РФ, КНР и Индия — сформировали своего рода «энергетический треугольник». Он выгоден этим государствам на фоне ужесточения санкций со стороны Запада, подчеркивается в материале.

26 августа востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков рассказал, каких договоренностей можно ожидать от грядущей встречи российского и китайского лидеров на саммите ШОС. По его мнению, Пекин будет интересоваться позицией Москвы в отношении треугольника РФ — США — КНР. Кроме того, стороны могут обсудить ситуацию на Украине и реализацию проекта строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

Ранее в министерстве иностранных дел КНР раскрыли, лидеры скольки стран намерены приехать на саммит ШОС в Тяньцзине.