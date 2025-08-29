На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко примет участие в саммите ШОС

Лукашенко прибудет в Китай для участия в саммите ШОС с 31 августа по 1 сентября
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится с официальным рабочим визитом в Китай. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Согласно опубликованному сообщению, с 31 августа по 1 сентября глава республики примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в китайском городе Тяньцзинь. Этот саммит является наиболее масштабным событием в истории организации.

Кроме того, сообщается, что президент Беларуси представит ряд инициатив относительно дальнейшего развития взаимодействия стран-членов ШОС и выделит приоритетные направления сотрудничества. После завершения мероприятий ШОС 3 сентября, по приглашению китайской стороны, Лукашенко прибудет в столицу Китая, Пекин, где примет участие в торжественных церемониях, приуроченных к празднованию 80-летия победы над японской агрессией и окончания Второй мировой войны. Планируется, что лидер Беларуси также посетит военный парад на главной площади города — Тяньаньмэнь.

28 августа Лукашенко собрал картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, такие подарки в «мешочках» он привезет лидерам в Китай на саммит ШОС.

ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

