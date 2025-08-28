Фон дер Ляйен рассказала Трампу о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила президенту США Дональду Трампу о повреждении здания миссии ЕС в Киеве после удара ВС России. Об этом политик сообщила на своей странице в соцсети X.

«Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве», — сообщила она.

По словам главы ЕК, Брюссель намерен обеспечить Киеву необходимые Украине гарантии безопасности.

28 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам на Украине. В ходе операции Вооруженные силы РФ применили ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска атакуют только военную инфраструктуру Украины.

Ранее в украинских войсках назвали особенной атаку на Киев, произошедшую в ночь на 28 августа.