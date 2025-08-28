В командовании ВВС Украины назвали особенной атаку на Киев в ночь на 28 августа

Атака на Киев, произошедшая в ночь на 28 августа, стала особенной в связи с одним из самых массированных применений ракет за все время вооруженного конфликта. Такое заявление сделал спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, пишет издание «Украинская правда».

По его словам, эта атака является одной из крупнейших.

«У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов», — сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что ВВС Украины было особенно тяжело работать минувшей ночью.

28 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские военные нанесли удары по целям в около 20 локациях Киева. Взрывы зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах. Утром украинскую столицу затянуло дымом от пожаров, к ликвидации возгораний привлекли вертолеты.

По данным Telegram-канала Mash, целями масштабной атаки стали ведущие оборонные предприятия Киева. Среди них — АО «Киевский радиозавод», ООО «Спецоборонмаш» и промышленный комплекс Samsung-Ukraine.

Ранее министр иностранных дел Украины высказался о массированной атаке Вооруженных сил РФ.