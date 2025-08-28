На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на обвинения Украины в атаках ВС России на мирное население

Песков: Украина продолжает атаковать объекты российской мирной инфраструктуры
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают выполнять цели спецоперации на Украине и наносить удары по военной инфраструктуре. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, как соотносятся обвинения украинских властей в атаках на мирное население и групповой удар армии России по военной инфраструктуре Киева.

«Продолжаются удары собственно по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима», — заявил он.

По словам Пескова, российские военные выполняют свои задачи и «продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры». Он добавил, что цели успешно уничтожаются.

При этом власти РФ сохраняют свою заинтересованность в продолжении диалога по урегулированию конфликта.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 28 августа военнослужащие нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Ранее эксперт раскрыл, какие города в зоне СВО перейдут к России до конца года.

