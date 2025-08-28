Минобороны РФ заявило об успешной операции с использованием «Кинжалов»

МО РФ: ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК и авиабазам Украины

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

В пресс-службе ведомства отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.

До этого российские военнослужащие уничтожили автомобиль и полевой склад ВСУ в районе населенного пункта Северск в ДНР. По данным ведомства, задачу выполнили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Юг». Военнослужащие, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям Вооруженных сил РФ, нанесли удары в районе Северска.

