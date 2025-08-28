На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ выяснили, кому Венгрия запретила въезд в страну после атаки на «Дружбу»

«Украина.ру»: командующему СБС Бровди запретили въезд в Венгрию из-за «Дружбы»
Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Въезд на территорию Венгрии и всей Шенгенской зоны после атаки на нефтепровод «Дружба» был запрещен командующему Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберту «Мадяре» Бровди. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«У украинского террориста есть венгерские корни, а сам он родом из Ужгорода», — говорится в публикации.

28 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х заявил, что Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону. Однако имени этого командира министр называть не стал.

В «Украине.ру» отметили, что речь идет именно о Бровди. Однако официального подтверждения этой информации не было.

За август Вооруженные силы Украины как минимум трижды атаковали нефтепровод «Дружба», что приводило к приостановкам поставок нефти. Один из таких ударов был совершен по нефтепроводу в ночь на 22 августа.

На фоне этого Сийярто обратился к Еврокомиссии, призвав ее отреагировать на атаки Киева по «Дружбе». Глава венгерского МИД подчеркнул, что этими действиями Украина наносит удар не по России, а по Венгрии и Словакии.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

