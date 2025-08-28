На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ответственному за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ запретили въезд в Венгрию

Сийярто: Венгрия запретила въезд в страну командиру ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Х.

«Мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод «Дружба», въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны», — сказал министр иностранных дел.

Имя обвиняемого в атаке на «Дружбу» командира ВСУ Сийярто раскрывать не стал.

За август ВСУ как минимум трижды били по нефтепроводу «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

В связи с атаками Петер Сийярто обратился к Европейской комиссии, призвав ее отреагировать на удары Украины по «Дружбе». Он подчеркнул, что этими атаками ВСУ наносят ущерб не России, а Венгрии и Словакии. Также Сийярто потребовал от ЕК вспомнить, что она «Европейская комиссия, а не украинская».

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

