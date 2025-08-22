Сийярто: ударами по «Дружбе» Украина вредит не России, а Венгрии и Словакии

Украина наносит ущерб ударами по нефтепроводу «Дружба» не России, а Венгрии и Словакии. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Нефтепровод «Дружба» играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны. <...> Было бы неплохо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская», --написал он.

Сийярто добавил, что транспортировка нефти в Венгрию и Словакию будет прекращена как минимум на пять дней.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ. По словам Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Он напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

По мнению Сийярто, таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что новая атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» является очередной провокацией Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения. Он отметил, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят странно на фоне обещаний Киева.

