ВСУ снова атаковали трубопровод «Дружба»

Глава МИД Венгрии Сийярто: нефтепровод «Дружба» атакован ВСУ
Bernadett Szabo/Reuters

Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, атака произошла ночью на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Сийярто расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

«Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы», — написал венгерский политик в своем посте.

Сийярто также напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона в свою очередь отремонтировала трубопровод, после чего по нему был возобновлен транзит нефти.

Ранее МИД Украины издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.

