Экс-посол США в России дал Трампу совет по будущему саммиту с Украиной

Экс-посол США Макфол рассказал, как Трампу лучше вести встречу с РФ и Украиной
Чтобы достичь мира на Украине сначала необходимо поставить точку в переговорах между республикой, США и странами Европы относительно гарантий безопасности, а уже после можно переходить к обсуждению территориальных вопросов между Киевом и Москвой. Об этом написал бывший американский посол в РФ Майкл Макфол (2012–2014) в своей статье для Foreign Affairs.

По мнению дипломата, президенту США Дональду Трампу следует организовать два отдельных комплекса переговоров, порядок их проведения будет ключевым для их успеха. Американский лидер и его администрация должны сначала достичь соглашения о гарантиях безопасности между Киевом, европейскими столицами и Вашингтоном. Только после этого американцам следует поощрять встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным о де-факто территориальных уступках, написал Макфол.

Экс-посол высказал уверенность в том, что украинская сторона согласится обсуждать территориальные вопросы, только когда получит гарантии безопасности. Он добавил, что тема возможного обмена территориями должна обсуждаться именно Россией и Украиной, без участия США или Евросоюза. Но Киев, не согласится признать потерю территорий де-юре — только де-факто, посчитал Макфол.

Россия в свою очередь не должна участвовать в переговорах о гарантиях безопасности, например, отправку европейских войск на Украину, американского вооружения — в Румынию и Польшу, добавил дипломат в своей статье.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Спустя три дня Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Стороны обсудили опции по урегулированию украинского конфликта, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Уиткофф заявил о желании Путина урегулировать украинский конфликт.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
