«Многое осталось за закрытыми дверями». Как в России оценили встречу Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с участием европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

По итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо». По его словам, она открыла путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием России. В ходе встречи Трамп также созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Как в России оценили итоги переговоров — в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и делегацией европейских политиков. Трамп назвал переговоры «очень хорошими» и охарактеризовал их как первый шаг к завершению конфликта на Украине.

Кроме того, американский президент сообщил в своей социальной сети Truth Social, что он начал подготовку к прямым переговорам между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Известно, что в Вашингтоне обсуждались гарантии безопасности для Украины. Трамп заверил, что Штаты помогут в их обеспечении, но подчеркнул, что основная ответственность должна лечь на европейские страны. Лидеры Евросоюза поддержали идею коллективных гарантий, не связанных напрямую с членством Киева в НАТО.

По данным Financial Times, Киев представил Вашингтону предложение о масштабной оружейной сделке стоимостью около $100 млрд. Украина просит Соединенные Штаты о закупках современных систем вооружений в обмен на долгосрочные гарантии безопасности. Отдельным пунктом выделен проект по производству беспилотников на сумму до $50 млрд при участии украинских компаний.

В свою очередь Зеленский заявил, что вопрос территорий он готов обсуждать, но исключительно напрямую с Владимиром Путиным в формате трехсторонней встречи с участием США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 18 августа, переговоры провели также и президенты России и США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны и длился около 40 минут.

По словам Ушакова, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров. Президенты России и США поддержали идею прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Позже издание Axios сообщило, что звонок состоялся во время встречи Трампа с Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.

Приблизились ли к миру?

Один из главных вопросов, который волновал многих, после очередной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме — действительно ли стороны приблизились к миру? Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что после переговоров появилась «определенная надежда».

«После встречи в Белом доме появилась определенная надежда на продолжение мирного процесса. Мне кажется, что идеальным форматом для дальнейшей работы в этом направлении станет четырехсторонняя встреча при участии России, Украины, США и европейских стран. Без Европы все-таки невозможно решить этот вопрос, потому что они тоже должны перестать финансировать Киев, иначе к миру прийти не получится», — сказала депутат.

По ее мнению, телефонный звонок Трампа, который он сделал Путину во время встречи с европейскими лидерами, также говорит о готовности выступить медиатором конфликта.

«Трамп обратился к Путину посреди вчерашней встречи, и это тоже значит много. Видимо, были какие-то новые вводные данные, которые американскому лидеру нужно было уточнить у нашего президента. И хорошо, что он решил предупредить Москву заранее, это показывает, что Трамп действительно готов вести конструктивный диалог и выступить в качестве медиатора», — пояснила Журова.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил «Газете.Ru», что сейчас на высших уровнях идет обсуждение прошедшей встречи.

«Мы обсуждаем сейчас прошедшие переговоры в Белом доме, но надо понимать, что и там многое обсуждалось за закрытыми дверьми. Поэтому выплески в СМИ и реальность — это немного разные вещи, и не стоит пока что верить всему, что передают западные инсайдеры», — сказал дипломат.

При этом в России считают, что европейцам в ходе встречи в Белом доме не удалось полностью сломить позицию Трампа и вернуть его к той точке зрения, которая была раньше.

«Главная задача Зеленского и всех евробюрократов заключалась в том, чтобы направить Трампа по пути Байдена и попытаться с ним провести разъяснительную работу, чтобы нивелировать результат американо-российского саммита на Аляске. Этого сделать не удалось. Это видно по тому контрасту в заявлениях после встречи и по той же теплоте приема», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Блохин считает, что высокая частота визитов и телефонных переговоров свидетельствует об искреннем стремлении Трампа как можно скорее заставить все стороны сесть за стол переговоров.

Поворотный момент?

Издание Bloomberg называет встречу Трампа и Зеленского в Белом доме «поворотным моментом» и отмечает, что тон отношений между американским и украинским лидерами заметно улучшился после последнего визита Зеленского в Вашингтон в феврале.

С подобной точкой зрения не согласен американист, политолог Малек Дудаков, который в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что встреча Дональда Трампа с представителями украинской власти и европейскими элитами не стала «каким-то катарсисом, как и саммит России и США на Аляске».

«После переговоров в Белом доме многое остается неясным, но торги между сторонами, судя по всему, продолжаются.

Американцам, скорее всего, уже удалось уломать украинскую сторону согласиться с тем, что им нужно будет признавать хотя бы на фактическом уровне свои территориальные потери. Официально Зеленский, конечно, говорит об обратном, но думаю, что он уже согласился», — сказал политолог.

По мнению Дудакова, однозначно позитивным моментом для России является то, что Трамп официально подтвердил, что Украину никто включать в НАТО не будет.

«Другое дело, что украинские лоббисты сейчас призывают получить от американцев какие-то аналогичные членству в НАТО и 5 статьи устава гарантии безопасности. Однако у меня есть сомнения, что эти гарантии безопасности будут предоставлены. Штаты, конечно, имеют некоторые двусторонние соглашения с рядом стран, которых они обязуются защищать, но этих стран не так уж и много. При этом Украина точно не входит в число приоритетных направлений для администрации Трампа», — пояснил американист.

Он считает, что какие-то соглашения о безопасности Вашингтон с украинцами точно подпишет, но они будут носить абстрактно расплывчатый характер, чтобы обязанности США можно было трактовать по-разному.

«Кроме того, вызывают вопросы просьбы Зеленского предоставлять возможность закупать американское вооружение на деньги Европы. У европейцев сейчас довольно серьезные бюджетные проблемы, и, скорее всего, финансирование Украины будет сокращаться в среднесрочной перспективе», — заявил Дудаков.

Очевидно, что Трамп торопится добиться успехов на этом переговорном треке, потому что у него свои «внутриполитические дедлайны поджимают». В конце августа из отпуска вернется конгресс и запустится бюджетный процесс, потом в ноябре будут местные выборы, и сразу после этого начнется подготовка к промежуточным выборам в конгресс в 2026 году, напомнил Дудаков.

Гарантии мира

Американская газета The New York Times пишет, что Трамп дал лишь «расплывчатые заверения» в том, что Соединенные Штаты сыграют свою роль в обеспечении безопасности Украины, если Зеленский заключит сделку с президентом России.

«Мы позаботимся о том, чтобы это сработало», — заявил Трамп в начале встречи с Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

В свою очередь телеканал CNN отмечает, что в ходе встречи было много «радостных разговоров о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности» после заключения любого мирного соглашения, но пока никто не объяснил, как это будет работать.

«Действительно ли европейские страны будут готовы предоставить деньги Украине на закупку оружия, а Трамп направит поддержку со стороны американских военных. Как в таком случае электорат Трампа, поддерживающий движение MAGA, отнесется к такому новому внешнеполитическому обязательству?» — говорится в статье CNN.

По мнению американиста Малека Дудакова, возможность размещения американских военных в качестве миротворцев по границе разделения России и Украины выглядит как «фантастика».

«Очевидно, что подобное не согласуется с российскими условиями деэскалации на Украине. Кроме того, даже внутри США идея отправить американских военных, пусть даже в качестве миротворцев, на Украину не находит совершенно никакой общественной поддержки», — сказал политолог.

Дудаков напомнил, что еще в 2022 году, когда среди американцев все еще было сильно желание помочь украинцам, тема с отправкой военных была крайне непопулярна. Опросы показывали, что доля американцев, поддерживающих прямое участие США в конфликте, составляет примерно 10%.