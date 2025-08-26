Председатель Китая заявил о необходимости построения справедливого миропорядка

Си Цзиньпин: КНР и РФ должны продвигать более справедливый международный порядок

Китайская Народная Республика и Российская Федерация должны содействовать построению более справедливого и рационального международного порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

26 августа в Пекине китайский лидер встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Китайский политик подчеркнул, что Пекин и Москва должны отстаивать «истинную многосторонность» и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка.

25 августа в Китай с визитом прибыла парламентская делегация из России во главе с Володиным. В рамках поездки запланированы многочисленные встречи и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей.

На этой неделе также ожидается официальный визит президента России Владимира Путина в КНР. Российский лидер намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут объявить двусторонние годы образования.