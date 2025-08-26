Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета

«Ъ»: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СК РФ на год

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

По информации журналистов, срок службы Бастрыкина продлевается до августа 2026 года.

20 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда (ВС). Вакансия открылась после того, как не стало председателя ВС Ирины Подносовой. Прием заявок продолжался до 25 августа.

По словам собеседников издания, кандидатура Бастрыкина обсуждалась как «наиболее очевидная», поскольку в прошлом году Путин продлил срок его службы до 27 августа 2025 года, и новый указ на тот момент не был опубликован. Как пишет «Коммерсантъ», по некоторым данным, на должность председателя СКР рассматривались министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, начальник контрольного управления Дмитрий Шальков.

Однако в итоге единственным кандидатом, подавшим заявление на должность главы Верховного суда, стал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее российский блогер выразил беспокойство в связи с возможным уходом Бастрыкина из СК.