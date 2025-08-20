СМИ узнали о возможном назначении Бастрыкина на пост главы Верховного суда

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин стал одним из возможных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, эта кандидатура рассматривается «как наиболее очевидная», говорит один из источников «Ведомостей». В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий срок службы Бастрыкина свыше установленного предельного возраста на год, до августа 2025 года. Предельный возраст пребывания на посту руководителя СК, согласно федеральному закону, составляет 70 лет.

Как отметил другой источник, решение о назначении Бастрыкина могло бы быть логичным.

«С одной стороны, в ВС появится – в том или ином виде – свежая кровь, с другой – решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — сказал он.

Источник, близкий к администрации президента России, заявил, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя ВС. По его мнению, этот пост должен занять «доверенный и понятный первому лицу человек».

22 июля не стало председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Ей был 71 год.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после ухода из жизни Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.