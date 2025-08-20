Российский блогер выразил беспокойство в связи с возможным уходом Бастрыкина из СК

Блогер Алексей Живов обеспокоился возможным уходом Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета (СК) Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С одной стороны Бастрыкин очень достойный кандидат, с другой, кто тогда возглавит СК, на котором многое сейчас держится?», — говорится в посте.

20 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда (ВС).

Вакансия открылась после того, как не стало председателя ВС Ирины Подносовой, прием заявок продолжается до 25 августа. По словам собеседников издания, кандидатура Бастрыкина обсуждается как «наиболее очевидная». В прошлом году президент Владимир Путин продлил срок его службы до 27 августа 2025 года, новый указ пока не опубликован.

Источники издания отмечают, что назначение главы СК главой Верховного суда позволило бы обновить руководство суда и одновременно решить вопрос с дальнейшим продлением его полномочий. Бастрыкину скоро исполнится 72 года, тогда как действующие возрастные ограничения для руководителей Следственного комитета составляют 70 лет, их продление возможно только указом президента.

В то же время собеседники не исключают появления альтернативной кандидатуры — фигуры с весомым политическим авторитетом и серьезным юридическим опытом.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.