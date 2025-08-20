На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский блогер выразил беспокойство в связи с возможным уходом Бастрыкина из СК

Блогер Живов обеспокоился возможным уходом Бастрыкина с поста главы СК
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Блогер Алексей Живов обеспокоился возможным уходом Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета (СК) Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С одной стороны Бастрыкин очень достойный кандидат, с другой, кто тогда возглавит СК, на котором многое сейчас держится?», — говорится в посте.

20 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда (ВС).

Вакансия открылась после того, как не стало председателя ВС Ирины Подносовой, прием заявок продолжается до 25 августа. По словам собеседников издания, кандидатура Бастрыкина обсуждается как «наиболее очевидная». В прошлом году президент Владимир Путин продлил срок его службы до 27 августа 2025 года, новый указ пока не опубликован.

Источники издания отмечают, что назначение главы СК главой Верховного суда позволило бы обновить руководство суда и одновременно решить вопрос с дальнейшим продлением его полномочий. Бастрыкину скоро исполнится 72 года, тогда как действующие возрастные ограничения для руководителей Следственного комитета составляют 70 лет, их продление возможно только указом президента.

В то же время собеседники не исключают появления альтернативной кандидатуры — фигуры с весомым политическим авторитетом и серьезным юридическим опытом.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами