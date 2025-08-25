«Единственный кандидат»: генпрокурор Краснов может возглавить Верховный суд

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов стал единственным кандидатом, подавшим документы на участие в конкурсе на пост председателя Верховного суда, который остается вакантным после смерти Ирины Подносовой. Ожидается, что на ближайшем плановом заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которое состоится 22 сентября, кандидатура Краснова может быть утверждена. СМИ ранее назвали в числе кандидатов на этот пост заместителя председателя ВС Игоря Крупнова и главу СК Александра Бастрыкина.

В понедельник, 25 августа, Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда.

«Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича — генерального прокурора Российской Федерации»,

— говорится в сообщении на сайте коллегии.

Открытая вакансия

Пост главы Верховного суда РФ освободился в июле после смерти Ирины Подносовой, занимавшей эту должность с апреля 2024 года.

Она сама была единственным претендентом на кресло главного судьи России после кончины в феврале 2024 года Вячеслава Лебедева, который был председателем ВС РФ с 1991 года. Сейчас обязанности главы Верховного суда РФ исполняет Юрий Иваненко.

Глава Верховного суда РФ назначается решением Совфеда по представлению президента России и одобрению Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Кандидатом может быть гражданин России не моложе 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет.

Ранее ТАСС со ссылкой на информацию ВККС сообщил, что ближайшее плановое заседание коллегии должно состояться 22 сентября. Агентство добавляет, что на нем может быть одобрено «назначение на должность председателя Верховного суда Игоря Краснова».

Кроме того, в календаре ВККС отмечены заседания на 22, 23, 24, 25 и 26 сентября, однако их повестка не указана. На сайте ВККС отмечается, что Краснов стал единственным претендентом на должность председателя ВС России.

Что известно об Игоре Краснове

Игорь Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 1997 года работал в органах прокуратуры, а в 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — Следственный комитет РФ).

Вел расследование резонансных уголовных дел, среди которых дело о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, дела об убийствах политика Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова, дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный. В 2016 году назначен заместителем председателя СКР, а с 2020 года занимает пост Генерального прокурора РФ.

В 2012 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-майора юстиции.

22 августа президент Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста Российской Федерации.

Были ли другие кандидаты

Ранее политолог Рустам Юнусов в беседе с «ФедералПресс» предположил, что одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы ВС РФ является заместитель председателя Игорь Крупнов.

«С 2014 года он занимается делами военнослужащих, что, очевидно, может быть весомым аргументом при рассмотрении кандидатур в год Защитника Отечества и с учетом текущей ситуации в стране», – пояснял эксперт.

«Была примером для юристов». Умерла единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова Единственная женщина — председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась в Москве после года... 22 июля 15:38

В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на источники 20 августа сообщала, что одним из ведущих кандидатов на пост главы ВС РФ также являлся председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам источников газеты, его кандидатура обсуждалась «как наиболее очевидная».