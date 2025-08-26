В Литве утвердили нового премьера, который оправдывается за связи с Россией

Парламент Литвы утвердил социал-демократа Ингу Ругинене на посту премьер-министра республики. Об этом сообщает агентство Sputnik.Ближнее Зарубежье.

«Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра. Им стала бывшая министр труда и соцзащиты республики Инга Ругинене», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, Ругинене оправдывалась за визиты в Россию в 2015 и 2018 годах. По словам премьера, она «не знает, должно ли ей быть стыдно» за поездки в Россию к «дальним родственникам».

«Я не раз заявляла, что всем сердцем за Украину, где в детстве провела много времени», — приводит Sputnik слова Ругинене.

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении социал-демократа Инги Ругинене на должность премьер-министра.

4 августа Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

31 июля сообщалось, что Палуцкас, которому президент Литвы дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уйдет в отставку.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра. В вину главе правительства ставят получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

