На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве утвердили нового премьера, который оправдывается за связи с Россией

Сейм Литвы утвердил кандидатуру Инги Ругинене на пост премьер-министра страны
true
true
true
close
Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Парламент Литвы утвердил социал-демократа Ингу Ругинене на посту премьер-министра республики. Об этом сообщает агентство Sputnik.Ближнее Зарубежье.

«Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра. Им стала бывшая министр труда и соцзащиты республики Инга Ругинене», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, Ругинене оправдывалась за визиты в Россию в 2015 и 2018 годах. По словам премьера, она «не знает, должно ли ей быть стыдно» за поездки в Россию к «дальним родственникам».

«Я не раз заявляла, что всем сердцем за Украину, где в детстве провела много времени», — приводит Sputnik слова Ругинене.

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении социал-демократа Инги Ругинене на должность премьер-министра.

4 августа Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

31 июля сообщалось, что Палуцкас, которому президент Литвы дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уйдет в отставку.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра. В вину главе правительства ставят получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами