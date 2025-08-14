Президент Литвы подписал указ о назначении нового премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении социал-демократа Инги Ругинене на должность премьер-министра. Об этом сообщает портал Delfi.

«Президент Литвы подписал указ о назначении Ругинене премьер-министром», — говорится в сообщении издания.

Как сообщается, президенту еще предстоит представить кандидатуру Ругинене в Сейме.

4 августа Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

31 июля сообщалось, что Палуцкас, которому президент Литвы дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уйдет в отставку.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра. В вину главе правительства ставят получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

