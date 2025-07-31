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Премьер Литвы Палуцкас подает в отставку

Президент Литвы Науседа: премьер Палуцкас объявил об отставке
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AP

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны Гитанас Науседа дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) ссылаясь на главу государства.

«Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», — сказал президент Литвы.

По данным портала, Палуцкас решил уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии.

Науседа отметил, что на данный момент в политической жизни Литвы «ничего фундаментально не меняется».

Президент также подчеркнул, что решение премьера об отставке было «запоздалым».

«Он принял единственно правильное решение, он воспользовался этой возможностью», — заключил Науседа.

25 июля сообщалось, что Палуцкас после ультиматума со стороны Науседы ушел в двухнедельный отпуск ради домашних дел.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.

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