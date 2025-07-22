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Президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА

Президент Литвы Науседа заявил, что не спрячется, если в страну прилетит БПЛА
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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не пойдет в убежище, если на территорию страны прилетит второй беспилотник. Слова главы государства приводит «Sputnik.Литва».

10 июля Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

«Хочу сказать, что если подобные инциденты произойдут в будущем и общественность не будет проинформирована, то пока она не будет проинформирована, я отказываюсь работать в убежище. У всех нас должны быть равные условия в плане информации», — подчеркнул президент.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Как писали местные СМИ, прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта. Нет никаких доказательств того, что дрон перевозил груз, пишет Lrytas.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер парламента Саулюс Сквернялис были срочно доставлены в убежище из-за падения на территории страны похожего на беспилотник объекта.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.

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