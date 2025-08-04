Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Об этом сообщает Delfi.

31 июля сообщалось, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны Гитанас Науседа дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уйдет в отставку.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Вскоре после этого Палуцкас ушел в двухнедельный отпуск «ради домашних дел». Причиной мог стать ультиматум со стороны президента.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.