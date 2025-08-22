На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто обсудил с замминистра энергетики РФ удар ВСУ по «Дружбе»

Сийярто: ремонт нефтепровода «Дружба» займет не менее пяти дней
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Ремонт на поврежденном Украиной участке нефтепровода «Дружба» займет не менее пяти дней. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

«Этот удар еще более серьезен, чем предыдущие, поскольку Украина использовала не только беспилотники, но и ракеты. Мой российский коллега заверил меня, что они восстановят маршрут снабжения, как можно скорее, но ремонт займет не менее пят дней», — написал он.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ. По словам Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Он напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

По мнению Сийярто, таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что новая атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» является очередной провокацией Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения. Он отметил, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят странно на фоне обещаний Киева.

Ранее в минэнерго Казахстана заявили, что удар ВСУ по «Дружбе» не повлиял на экспорт нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами