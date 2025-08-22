Ремонт на поврежденном Украиной участке нефтепровода «Дружба» займет не менее пяти дней. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

«Этот удар еще более серьезен, чем предыдущие, поскольку Украина использовала не только беспилотники, но и ракеты. Мой российский коллега заверил меня, что они восстановят маршрут снабжения, как можно скорее, но ремонт займет не менее пят дней», — написал он.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ. По словам Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Он напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

По мнению Сийярто, таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что новая атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» является очередной провокацией Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения. Он отметил, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят странно на фоне обещаний Киева.

Ранее в минэнерго Казахстана заявили, что удар ВСУ по «Дружбе» не повлиял на экспорт нефти.