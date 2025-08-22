Минэнерго Казахстана: удар ВСУ по «Дружбе» не повлиял на экспорт нефти

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» не повлиял на экспорт нефти из Казахстана. Об этом изданию Informburo сообщили в пресс-службе минэнерго республики.

«Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей», — заявили в ведомстве.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Он напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

По мнению Сийярто, таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что новая атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» является очередной провокацией Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения. Он отметил, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят странно на фоне обещаний Киева.

