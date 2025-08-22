Новая атака Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба» — это очередная провокация Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. В беседе с RT он подчеркнул, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят очень сомнительно.

«Нанося удары по нефтепроводу, они тем самым наносят удар по Евросоюзу, хотя Украина во многом зависит от Венгрии, от поставок газа и от поставок электроэнергии, — подчеркнул парламентарий. — Очень трудно объяснить, когда люди стреляют сами себе в ногу».

Он подчеркнул, что атака была непредсказуема и выглядит странно на фоне обещаний украинской стороны.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сегодня сообщил, что ночью нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Сийярто расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну и подчеркнул, что это не сработает. Венгрия продолжит поддерживать мирные усилия и защищать свои национальные интересы, подчеркнул министр.

До этого 18 августа генштаб ВСУ также подтверждал новый удар по нефтепроводу «Дружба». Тогда, в результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» была полностью остановлена, возобновили ее 20 августа.

