На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Удары по нефтепроводу «Дружба» объяснили попыткой Киева сорвать соглашение

Депутат Чепа: Киев ударил по нефтепроводу «Дружба», чтобы сорвать соглашение с РФ
true
true
true
close
РИА «Новости»

Новая атака Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба» — это очередная провокация Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. В беседе с RT он подчеркнул, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят очень сомнительно.

«Нанося удары по нефтепроводу, они тем самым наносят удар по Евросоюзу, хотя Украина во многом зависит от Венгрии, от поставок газа и от поставок электроэнергии, — подчеркнул парламентарий. — Очень трудно объяснить, когда люди стреляют сами себе в ногу».

Он подчеркнул, что атака была непредсказуема и выглядит странно на фоне обещаний украинской стороны.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сегодня сообщил, что ночью нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Сийярто расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну и подчеркнул, что это не сработает. Венгрия продолжит поддерживать мирные усилия и защищать свои национальные интересы, подчеркнул министр.

До этого 18 августа генштаб ВСУ также подтверждал новый удар по нефтепроводу «Дружба». Тогда, в результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» была полностью остановлена, возобновили ее 20 августа.

Ранее в МИД Венгрии ответили на издевательский комментарий Киева о поставках нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами