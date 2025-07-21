Алиев открыто поддержал Киев и принял шеврон ВСУ. Как на это отреагировали в России?

Песков заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном после слов Алиева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Азербайджана переживают сложный период. Такое заявление он сделал на фоне слов Ильхама Алиева о «недопустимости оккупации» Украины россиянами, а также угроз судом по делу о потерпевшем крушение самолете AZAL. Днем ранее президент Азербайджана принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Что известно о новом витке напряженности между Баку и Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Отношения России и Азербайджана переживают сложный период. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне высказываний азербайджанского президента Ильхама Алиева в поддержку Киева и ВСУ, а также возможного суда по делу о потерпевшем крушение самолете AZAL.

По словам Пескова, Россия надеется, что этот «сложный период» закончится, поскольку у отношений двух государств есть «прочная основа».

«Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских». Песков также сказал, что в России преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, которые «нарушают законы».

Алиев — на стороне Украины

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что на фоне обострившегося конфликта РФ и Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в контексте спецоперации России.

Такое заявление президент сделал в рамках III Шушинского глобального медиафорума, открывшегося 20 июля в Ханкенди (бывший Степанакерт). Он посоветовал украинцам «никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности».

«Украина не должна соглашаться на оккупацию. Я думаю, что это созвучно чаяниям украинского народа, который не готов мириться с оккупацией. Это главный совет. И это то, что сделали мы», — заявил Алиев, приводя в пример опыт Азербайджана, добившегося присоединения Карабаха военными средствами.

На полях форума украинская журналистка Елена Курбанова подарила Алиеву коллекцию нарукавных шевронов ВСУ, на что президент Азербайджана поблагодарил ее и сказал: «Продолжайте так же».

Также Алиев заявил, что Баку больше не будет ждать от Москвы обнародования результатов расследования катастрофы самолета AZAL, и будет обращаться в международные суды с иском к России.

«Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу», — сказал он.

Ильхам Алиев добавил, что требования Азербайджана «абсолютно естественны» и заключаются в том, чтобы «наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».

Как отреагировали в России

На слова Алиева остро отреагировали российские военкоры и военные блогеры. В частности, Юрий Подоляка в своем Telegram-канале поблагодарил Алиева за явное проявление позиции и сказал, что теперь в азербайджанском направлении должно работать не МИД, а МВД и возможно, Минобороны. Подоляка отметил, что своими заявлениями «Алиев принял линию на эскалацию».

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«Нашему МИДу пора в этом вопросе отходить в сторону и дать для начала карты в руки нашему МВД. А потом, если понадобится и министерству обороны», — написал эксперт.

В свою очередь известный военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo написал, что «надо что-то с этим начинать делать».

«Посмотрим правде в глаза — конфликт с Баку в той или иной форме неизбежен, выпускник и бывший лектор МГИМО Алиев отлично понимает, какой эффект произведут его слова. Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. И чем раньше мы начнем готовиться к этому конфликту, тем лучше», — заключил Пегов.

А корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц назвал Алиева «рыночным торгашом», для которого главное — вопрос компенсаций.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов призвал ввести визовый режим с Азербайджаном. По его мнению, заявления о партнерстве с Баку являются «сказками» и «старой пластинкой».

«Надо сразу жестко «давать по сусалам», дабы не было глупого желания лезть дальше», — написал он в своем Telegram и отметил, что РФ необходимо перейти к более решительным шагам, чтобы защититься от провокаций.

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран, возбужденных в июне и июле этого года. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело этнических азербайджанцев братьев Сафаровых, которых попытались задержать по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в нулевые. Два фигуранта дела скончались во время обысков. По версии Следственного комитета России, один из них умер от сердечной недостаточности. В Баку возбудили уголовное дело по факту их гибели, а также стали задерживать россиян и отменять связанные с РФ культурные мероприятия.

На ухудшение отношений также могло повлиять крушение Embraer 190, который разбился рядом с Актау 25 декабря. В результате погибли 38 человек. Алиев обвинил в произошедшем Россию, потребовал от нее наказания виновных, прозрачности расследования и «человеческого поведения».

Российский президент Владимир Путин в декабре извинился перед Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».