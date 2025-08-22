На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов назвал словоблудием заявление главы офиса Зеленского об уступках России

Рогов считает словоблудием заявление Ермака о территориальных уступках России
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает словоблудием заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина не намерена идти на территориальные уступки, но понимает, что пока не может вернуть утраченные территории при помощи оружия. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо», — сказал он агентству.

Подобными заявлениями, по мнению Рогова, украинские официальные лица пытаются выторговать для себя как можно больше преференций в рамках процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

До этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев согласен с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

Ранее на Украине назвали предпочтительные места возможного саммита с РФ.

Переговоры о мире на Украине
