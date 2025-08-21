На Украине высказались о территориальных уступках России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев на данный момент не намерен идти на территориальные уступки Москве. Об этом он заявил в интервью газете Сorriere della Sera.
При этом он отметил, что киевские власти понимают невозможность возвращения территорий в данный момент.
«В данный момент мы не намерены уступать никакой части нашей территории. Но мы реалисты и понимаем, что пока мы не можем освободить их с помощью оружия», — сказал он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский начал использовать оборот «юридически не признаем», говоря о том, что может де-факто потерять территории. Он также сделал предположение, что речь не пойдет о контроле России над Сумской и Харьковской областями.
До этого Зеленский заявил, что привез в Белый дом карту Украины с обозначением обстановки на поле боя, однако американцы уже приготовили собственный экземпляр, на котором, однако, были ошибки.
Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.