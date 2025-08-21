На Украине высказались о территориальных уступках России

Ермак заявил, что Киев пока не собирается уступать территории России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев на данный момент не намерен идти на территориальные уступки Москве. Об этом он заявил в интервью газете Сorriere della Sera.

При этом он отметил, что киевские власти понимают невозможность возвращения территорий в данный момент.

«В данный момент мы не намерены уступать никакой части нашей территории. Но мы реалисты и понимаем, что пока мы не можем освободить их с помощью оружия», — сказал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский начал использовать оборот «юридически не признаем», говоря о том, что может де-факто потерять территории. Он также сделал предположение, что речь не пойдет о контроле России над Сумской и Харьковской областями.

До этого Зеленский заявил, что привез в Белый дом карту Украины с обозначением обстановки на поле боя, однако американцы уже приготовили собственный экземпляр, на котором, однако, были ошибки.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.