В офисе Зеленского согласились признать утрату территорий Украины

Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными. Об этом заявил газете La Repubblica советник главы офиса Владимира украинского лидера Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы понимаем, что один из сценариев завершения войны - замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется», — отметил он.

Советник сообщил, что в будущем Украина намерена «вернуть» потерянные территории дипломатическими или экономическими методами.

21 августа Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак также отметил, что Киев на данный момент не намерен идти на территориальные уступки Москве.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.