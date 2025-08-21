На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве назвали предпочтительные места возможного саммита с Россией

Ермак назвал Ватикан, Женеву, Стамбул в качестве мест саммита Украины и РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Глава офиса президента Украины назвал Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию в качестве мест возможного проведения саммита РФСША — Украина. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, сначала планируются переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а затем сразу трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа.

Ермак отметил, что пока место встречи не выбрано, но Будапешт, о котором в последнее время часто говорят, не пользуется предпочтением.

Глава офиса Зеленского также выразил надежду, что к урегулированию украинского конфликта может быть привлечен Китай, однако он пока не участвует в подготовке переговоров.

Ермак подчеркнул, что вопрос о возможном обмене территориями будет обсуждаться только Путиным и Зеленским. Он признал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии отвоевать утраченные земли, поэтому придется вести переговоры, отталкиваясь от нынешней линии соприкосновения. Но при этом чиновник повторил, что Украина не намерена отказываться от своих территорий.

Ранее в Венгрии ответили Туску, выступившему против саммита Путина и Зеленского в Будапеште.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами