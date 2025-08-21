В Киеве назвали предпочтительные места возможного саммита с Россией

Глава офиса президента Украины назвал Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию в качестве мест возможного проведения саммита РФ — США — Украина. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, сначала планируются переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а затем сразу трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа.

Ермак отметил, что пока место встречи не выбрано, но Будапешт, о котором в последнее время часто говорят, не пользуется предпочтением.

Глава офиса Зеленского также выразил надежду, что к урегулированию украинского конфликта может быть привлечен Китай, однако он пока не участвует в подготовке переговоров.

Ермак подчеркнул, что вопрос о возможном обмене территориями будет обсуждаться только Путиным и Зеленским. Он признал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии отвоевать утраченные земли, поэтому придется вести переговоры, отталкиваясь от нынешней линии соприкосновения. Но при этом чиновник повторил, что Украина не намерена отказываться от своих территорий.

