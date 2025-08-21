Команду Зеленского уличили в попытке отговорить Залужного от выборов

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается убедить экс-главкома ВСУ, посла Киева в Лондоне Валерия Залужного не участвовать в президентских выборах. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в офисе.

«Источники на Банковой говорят, что (офис Зеленского. — «Газета.Ru») проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского)», — говорится в публикации.

Однако, по данным этих же источников, экс-главком ВСУ до сих пор не дал четкого ответа на эти призывы. В статье отмечается, что подобные действия Залужного заставляют офис президента Украины воспринимать его как потенциального конкурента.

До этого американская журналистка Кэти Ливингстон в соцсети Х распространила информацию, что Валерий Залужный тайно готовится к выборам президента Украины. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира и проводится набор сотрудников.

Однако медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла эту информацию. Она заявила, что ни о каком предвыборном штабе речь не идет, подчеркнув, что бывший главком ВСУ не будет думать о выборах, пока не завершится конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что Порошенко хочет стать премьером Украины при Залужном.