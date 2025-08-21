На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады раскрыл, кем себя видит Порошенко при Залужном

Экс-депутат Рады Олейник: Порошенко хочет стать премьером Украины при Залужном
true
true
true
close
Kyodo/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет стать премьер-министром страны при Валерии Залужном. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru.

Олейник отметил, что Порошенко уже серьезно включился в процесс подготовки к выборам президента Украины. По словам бывшего депутата Рады, Порошенко дает деньги, технологии и людей, необходимые для предвыборной гонки, а взамен хочет получить от Залужного высокий пост.

«Порошенко и предлагает: «Я тебе даю деньги в поддержку, делаем тебя президентом, ну а я буду премьером или председателем парламента», — рассказал Олейник.

При этом он добавил, что кроме Порошенко у Залужного есть еще много кадров среди военных. Однако они вряд ли смогут возглавить правительство или стать министрами финансов и юстиций.

До этого американская журналистка Кэти Ливингстон в соцсети Х распространила информацию, что Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. По ее данным, в Лондоне уже действует его штаб-квартира, проводится набор сотрудников.

Однако медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла эту информацию, заявив, что ни о каком предвыборном штабе речь не идет. Она подчеркнула, что бывший главком ВСУ не думает о выборах, пока продолжается конфликт.

Ранее Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами