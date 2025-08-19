В США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Киева в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Об этом в соцсети Х сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного.

«Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников», — написала журналистка.

По ее данным, возглавить предвыборный штаб Залужного может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Его заместителем, как уточнила Ливингстон, станет депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Международную работу штаба возглавляет замглавы антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

Ливингстон подчеркнула, что предвыборная кампания Залужного пока носит неофициальный характер.

Срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что украинские власти будут готовы провести «открытые демократические выборы» в стране, когда будет заключено перемирие с Россией.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.