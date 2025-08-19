На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины

Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины
true
true
true
close
Vogue

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Киева в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Об этом в соцсети Х сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного.

«Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников», — написала журналистка.

По ее данным, возглавить предвыборный штаб Залужного может экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Его заместителем, как уточнила Ливингстон, станет депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Международную работу штаба возглавляет замглавы антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

Ливингстон подчеркнула, что предвыборная кампания Залужного пока носит неофициальный характер.

Срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что украинские власти будут готовы провести «открытые демократические выборы» в стране, когда будет заключено перемирие с Россией.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами